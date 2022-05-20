Генерал США назвав підходящий час для масштабного контрнаступу ЗСУ

До кінця серпня, початку вересня сили Росії занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Такі прогнози дав в інтерв'ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, повідомляє Укрінформ.

На думку Годжеса, «з такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що до кінця літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витіснити російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого».