ФРН передасть Україні перші самохідні установки Gepard у липні

У липні Україна може отримати перші 15 зенітних самохідних установок Gepard із Німеччини, повідомляє Der Spiegel із посиланням на результати переговорів міністра оборони України Олексія Резнікова з німецькою колегою Крістін Ламбрехт, повідомляє Новое время.

Після розмови з Резніковим Ламбрехт сказала, що український міністр підтвердив: Україна хотіла б якнайшвидше отримати Gepard та 59 тисяч боєприпасів до них.

"…Гепард — це ефективна зброя, яка також має значний стримуючий ефект — наприклад, для захисту критичної інфраструктури. Зараз ми разом працюємо над тим, щоб гарантувати, що перші 15 Гепардів будуть готові до роботи з середини липня з повністю навченими екіпажами", — наголосила міністерка.

Олексій Резніков у своєму Twitter написав, що розмова з Ламбрехт була дуже продуктивною, вони обговорили «початок нового важливого проєкту, який посилить здібності української армії». Міністр подякував колезі за підтримку.