ОК "Південь": окупанти заблокували виїзд з Херсонщини

Окупанти заблокували виїзд з окупованих територій Херсонської області у підконтрольні українській владі території та намагаються направити всіх охочих виїхати до Криму. Про це інформувало оперативне командування "Південь", повідомляє Дзеркало тижня.

«Крим подають як єдиний можливий напрямок. У самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів» , - йдеться у заяві.

Незважаючи на все, на Херсонщині місцеві жителі відзначили День вишиванки — у соцмережах і просто населеними пунктами розповсюджували фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до будинку, плакати та графіті про проукраїнську позицію та про те, що Херсонщина – це Україна.