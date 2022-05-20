У РФ повідомили, що зробили розрахунки з євробондів у валюті

Мінфін Росії провів виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, без спроби зробити це в рублях.﻿ Про це йдеться у заяві пресслужби російського міністерства, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про папери з терміном погашення у 2026 році у сумі 71,25 млн доларів та у 2036 році у сумі 26,5 млн євро. Зазначається, що кошти отримані платіжним агентом з єврооблігацій, тобто російським депозитарієм.

Зазначається, що за п’ять днів добігає кінця ліцензія, яка дозволяє РФ проводити виплати за боргом перед тримачами паперів у США, що дотепер дозволяло агресору уникати дефолту.

Раніше очільниця Міністерства фінансів США Джанет Йеллен підтвердила, що відомство навряд буде продовжувати дію ліцензії, яка дотепер дозволяла РФ уникати дефолту.

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