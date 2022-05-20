Позов України до РФ у Гаазі підтримали понад 40 країн

Світова спільнота підтримує спроби України притягнути Росію до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Про це заявили в МЗС Канади від імені ще 40 інших країн та ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Ми вітаємо позов України проти Росії у Міжнародному кримінальному суді, який має встановити, що Росія не мала законного приводу застосовувати військові дії проти України на основі непідтверджених звинувачень у геноциді" , - йдеться у поширеній заяві.

У документі висловлюється “спільний намір розглянути всі способи підтримки України у її роботі з МКС, а також, можливо, долучитися до слухань”. “Ми твердо переконані, що це питання було справедливо винесене на розгляд МКС, аби суд міг надати висновок щодо російських закидів про геноцид як причину для невиправданого та жорстокого вторгнення до України”, - стверджують підписанти заяви.

Наголошується, що Міжнародний кримінальний суд "відіграє ключову роль у мирному розв’язанні суперечок".

"Ми закликаємо міжнародну спільноту розглянути всі шляхи підтримки України у її роботі з МКС" , - стверджується у документі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан оголосив 17 травня про відправлення в Україну для розслідування злочинів, скоєних під час російського вторгнення, групи з 42 слідчих та експертів, що є найбільшою місією за кількістю персоналу, яка коли-небудь відряджалася на місця.