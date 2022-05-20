ДСНС: війська РФ вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині, семеро поранених
У місті Лозова на Харківщині внаслідок ракетного удару по будинку культури виникла пожежа, поранено щонайменше сімох людей, серед них – дитина. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Харківській області.
За словами рятувальників пожежу та руйнації будівлі, спричинило потрапляння ворожої ракети.
"20 травня о 15:15 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації будівлі, спричинені потраплянням ворожої ракети. В результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25", - поінформувала служба в Telegram.
За попередніми даними 7 осіб постраждало, з них одна дитина, уточнили в ДСНС.
Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар російських загарбників.
"Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Сім постраждалих, серед яких 11-річна дитина… Що в голові у людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - написав глава держави у своєму Телеграмі.