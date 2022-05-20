ДСНС: війська РФ вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині, семеро поранених

У місті Лозова на Харківщині внаслідок ракетного удару по будинку культури виникла пожежа, поранено щонайменше сімох людей, серед них – дитина. Про це йдеться у повідомленні ﻿Головного управління ДСНС України у Харківській області.

За словами рятувальників пожежу та руйнації будівлі, спричинило потрапляння ворожої ракети.

"20 травня о 15:15 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації будівлі, спричинені потраплянням ворожої ракети. В результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25" , - поінформувала служба в Telegram.

За попередніми даними 7 осіб постраждало, з них одна дитина, уточнили в ДСНС.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар російських загарбників.