НБУ змінив правила зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном

Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Про це йдеться у повідомленні НБУ, повідомляє Сьогодні.

За інформацією відповідного органу, громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Залишиться можливість також оплачувати вартість товарів, робіт і послуг, більшість з яких можна й надалі здійснювати без обмежень.

"Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України" , — зауважили в НБУ.

НБУ обмежив операції банків

Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. Банкам тимчасово заборонено: