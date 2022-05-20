НБУ змінив правила зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном
Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Про це йдеться у повідомленні НБУ, повідомляє Сьогодні.
За інформацією відповідного органу, громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Залишиться можливість також оплачувати вартість товарів, робіт і послуг, більшість з яких можна й надалі здійснювати без обмежень.
"Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України", — зауважили в НБУ.
НБУ обмежив операції банків
Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. Банкам тимчасово заборонено:
- переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);
- надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті;
- змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.