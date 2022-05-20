У Бундестазі розкритикували Шольця за затримку із відправкою зброї Україні

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала канцлера Олафа Шольца та його уряд у затягуванні постачання важкого озброєння Україні, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ви дуже довго чекаєте - все могло бути вже доставлено" , - сказала Штрак-Циммерманн в ефірі німецького суспільного мовника ZDF.

Вона каже, що обіцяні Україні Німеччиною самохідні гаубиці та зенітні установки Gepard лише готуються до застосування на полі бою. Для Gepard досі не знайшли боєприпаси, які більше не виробляються. Самі установки вже списані.

Вона каже, що хоча пошуки чи відновлення виробництва цих боєприпасів – процес довгий, проте нагадала, що російське вторгнення в Україну триває вже майже три місяці. Він каже, що все можна було налагодити за чотири тижні.

Штрак-Циммерман підтримала призначення спеціального координатора з військової допомоги Україні. Голова комітету Бундестагу з оборони каже, що постачання зброї координує офіс Шольца, де канцлера консультує генеральний інспектор німецької армії Еберхард Цорн.

Вона закликала, щоб Бундесвер, уряд Щольца, ОПК та представники України сіли за одним столом, де "абсолютно нейтрально буде вирішено, що буде наступним кроком".