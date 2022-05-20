ОП: на Київщині завершили розмінування доріг
Розмінування доріг та колій Київської області вже повністю завершено, а також на 100% відновлено електропостачання. Про це заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Дзеркало тижня.
За його словами, роботи з відновлення енергопостачання тривали 45 днів замість запланованих 60. Відновлювальні роботи виконували понад тисячу фахівців із різних регіонів України, харчування відновлено понад 260 тис. споживачам.
Так, у селі Андріївка Макарівської громади Київської області вже розпочато поточний ремонт дахів у 50 приватних будинках. Також тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв'язок та інтернет. Територію повністю очистили від завалів, а із доріг забрали техніку.
У Мотижині, де від ворожого снаряда постраждав ліцей понад 50 років, планується відновити роботу навчального закладу до 1 вересня.
"Село Мощун сильно постраждало внаслідок бойових дій і потроху приходить до тями після їх завершення. Вже відновлено транспортне сполучення з Києвом – відновили роботу автобуси. Але головне – це відновлення житла. Наразі визначено дорожню карту з роботи над генеральним планом населеного пункту, готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення", – додав Тимошенко.