ОП: на Київщині завершили розмінування доріг

Розмінування доріг та колій Київської області вже повністю завершено, а також на 100% відновлено електропостачання. Про це заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, роботи з відновлення енергопостачання тривали 45 днів замість запланованих 60. Відновлювальні роботи виконували понад тисячу фахівців із різних регіонів України, харчування відновлено понад 260 тис. споживачам.

Так, у селі Андріївка Макарівської громади Київської області вже розпочато поточний ремонт дахів у 50 приватних будинках. Також тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв'язок та інтернет. Територію повністю очистили від завалів, а із доріг забрали техніку.

У Мотижині, де від ворожого снаряда постраждав ліцей понад 50 років, планується відновити роботу навчального закладу до 1 вересня.