Шмигаль обговорив зі спікерами парламенту Ірландії підтримку України
Спікер Нижньої палати Шон О’Фаріл заявив, що Ірландія працює над конфіскацією російських активів для подальшої передачі їх на користь України. Про це він сказав під час зустрічі у Києі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє Економічна правда.
"Сторони обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, зокрема намагання ворога створити продовольчу й міграційні кризи", - повідомляюь в Кабміні.
Шмигаль також порушив питання розмінування територій України й закликав за можливості надати будь-яку підтримку в цьому напрямку.
"Відголоси цієї війни ми чутимемо ще довго. Але ми маємо докласти максимум зусиль, щоб зберегти людські життя", — підкреслив очільник Уряду.
Спікер Верхньої палати Парламенту Ірландії Марк Дейлі запевнив, що Ірландія надалі продовжить бути адвокатом підтримки заявки України на членство в ЄС і не сумнівається в позитивному рішенні.
У свою чергу спікер Нижньої палати Шон О’Фаріл, зазначив, що Ірландія надалі підтримуватиме українців.