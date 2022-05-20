Шмигаль обговорив зі спікерами парламенту Ірландії підтримку України

Спікер Нижньої палати Шон О’Фаріл заявив, що Ірландія працює над конфіскацією російських активів для подальшої передачі їх на користь України.﻿ Про це він сказав під час зустрічі у Києі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє Економічна правда.

"Сторони обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, зокрема намагання ворога створити продовольчу й міграційні кризи" , - повідомляюь в Кабміні.

Шмигаль також порушив питання розмінування територій України й закликав за можливості надати будь-яку підтримку в цьому напрямку.

"Відголоси цієї війни ми чутимемо ще довго. Але ми маємо докласти максимум зусиль, щоб зберегти людські життя" , — підкреслив очільник Уряду.

Спікер Верхньої палати Парламенту Ірландії Марк Дейлі запевнив, що Ірландія надалі продовжить бути адвокатом підтримки заявки України на членство в ЄС і не сумнівається в позитивному рішенні.

У свою чергу спікер Нижньої палати Шон О’Фаріл, зазначив, що Ірландія надалі підтримуватиме українців.