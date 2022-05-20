Міноборони США показало погрузку бронетранспортерів М113 для Украины

Міноборони США показало підготовку бронетранспортерів М113 перед відправленням до України, повідомляє Новое время.

"Солдати 3-ї піхотної дивізії завантажують бронетранспортери М113, які прямують до Європи для підтримки військової допомоги Україні" , — йдеться у повідомленні Twitter.

Підготовка відбувається у Форті Stewart у штаті Джорджія.

19 травня Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів , раніше його схвалила Палата представників. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Це найбільший пакет допомоги в іншій країні, який Конгрес приймав за останні два десятиліття.

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз для України.