"Нафтогаз" отримає від ЄБРР 300 млн євро кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у розмірі 300 млн євро на закупівлю газу.﻿ Про це на Весняному бізнес-форумі у Львові заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, повідомляє Укрінформ.

"Ми вже знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо видачі кредиту Нафтогазу на закупівлю газу (у розмірі - ред.) 300 млн євро і також маємо закінчити кредитну угоду з Укрзалізницею на 50 млн (євро) на підтримку їхньої ліквідності" , - сказала заступник голови ЄБРР в Україні.

Крім того, ЄБРР планує виділити по 100 млн євро на інструменти підтримки агропромислових компаній та харчового рітейлу, фармкомпаній.

Кравченко зазначила, що ці проєкти визначають коло пріоритетів роботи банку в Україні: продовольча та енергетична безпека, підтримка торгівлі. Також ЄБРР акцентує увагу на муніципальних проєктах та логістиці.

За словами Кравченко, ЄБРР переформатував свою роботу в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Банк підтримуватиме програму відновлення країни, додала вона.