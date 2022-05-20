Радник мера: окупанти розібрали завали та вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що російські окупанти завершили розбір завалів та вивезли тіла загиблих з драмтеатру міста.

"Сьогодні (20 травня - ред.) окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблі поховані під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші" , - написав Андрющенко.