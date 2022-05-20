ОК "Північ": ворог знову обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини

У п'ятницю 20 травня після обіду російські війська зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно, з міномета калібру 120 мм у районі населеного пункту Грем'яч (Чернігівщина). Вже майже о 14:50 було зафіксовано 4 "приходи" також, ймовірно, з міномета в район населеного пункту Середино-Буда (Сумщина). Втрат серед особового складу та техніки немає" , - поінформували українські захисники у Facebook.