Радник мера: війська РФ планують провести мобілізацію в Маріуполі

Окупанти проводять перепис чоловіків у знищеному військами РФ Маріуполі, щоб підготуватися до можливої мобілізації, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

У Telegram﻿ він написав, що 19 травня у Маріуполі відбулася «робоча зустріч» так званої громадянської організації «Донецька республіка» з керівниками «приймальних» проросійських бойовиків.

"Під час зустрічі було дано завдання провести окремий перепис чоловіків від 18 до 50 років та надати списки окупантам під виглядом формування «трудового резерву на розбір завалів" , - написав Андрющенко.

Він наголосив, що його «внутрішні джерела» повідомляють про плани окупантів у липні-серпні розпочати реальну та приховану мобілізацію чоловіків після отримання ними паспортів терористичної організації «ДНР» або громадянства РФ за спрощеною процедурою.

"Ми можемо стверджувати, що Росія разом із сателітами ухвалила рішення про поповнення мобілізаційного резерву війська за рахунок чоловіків Маріуполя вже найближчим часом. Тактика „баби нових нарожають» збору та використання гарматного м'яса в Росії, залишається незмінною століттями" , — підкреслив радник мера.

Раніше Андрюшенко повідомляв, що окупанти вивезли зі зруйнованого військами РФ Маріуполя до фільтраційних таборів до чотирьох тисяч чоловіків.