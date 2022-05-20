У Греції заявили про вторгнення в авіапростір країни турецьких літаків

Міністерство закордонних справ Греції рішуче засудило вторгнення двох турецьких винищувачів у межах 2,5 морських миль від північно-східного міста Александруполі в п'ятницю, назвавши інцидент "безпрецедентним порушенням національного суверенітету".﻿ Про це пише Ekathimerini, повідомляє Європейська правда.

"Ця дія є дуже явною ескалацією турецької провокації" , – йдеться у заяві міністерства.

У заяві також зазначається, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас доручив генеральному секретарю міністерства Фемістоклісу Демірісу подати "негайний і рішучий демарш послу Туреччини".

У міністерстві заявили, що вторгнення було "частиною зусиль Туреччини з просування свого неоосманського ревізіонізму, що порушує фундаментальні норми міжнародного права".

"Це підриває згуртованість і безпосередні пріоритети НАТО, а також створює явну загрозу для Європейського Союзу на критичному етапі, оскільки порт Александруполі є ключовим транспортним вузлом для зміцнення наших союзників" , - заявили в МЗС Греції.

У міністерстві заявили, що проінформують "союзників і партнерів, а також ЄС, НАТО і ООН" про інцидент.

Слід зазначити, що турецькі літаки досить часто порушують повітряний простір над грецькими островами в Егейському морі.