У Зеленського зібрали зустріч із представниками українського бізнесу

В Офісі президента у п’ятницю зібралися представники українського бізнесу, аби обговорити економічну політику України й роль голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у її створенні.﻿ Про це написав у Facebook засновник CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук, повідомляє Економічна правда.

Він заявив, що вимогами бізнесу є лібералізація економіки: "не стільки усунення пана Гетманцева, скільки приведення у відповідність передвиборчим обіцянкам президента економічної політики влади, а також переформатування роботи Національної ради відновлення".

За словами Гайдайчука, на зустрічі сторони обмінялися позиціями, досягли порозуміння по більшості питань і домовилися про спільні дії. Зокрема, сторони узгодили позиції щодо того, що довіра бізнесу до влади є важливою передумовою відновлення економіки, а наявні проблеми є наслідком, зокрема, комунікаційної неузгодженості і невдалого формату роботи Національної ради відновлення.

На зустрічі домовилися про створення робочої групи з розробки економічної політики за участі представників бізнесу та економічного блоку уряду, Верховної Ради та Офісу президента.

З боку ОП завірили, що неправомірний тиск на бізнес є неприпустимим, і такі явища будуть під пильною увагою Офісу.

Крім того, питання податкової системи запропоновано перевести в режим фахової дискусії і спільного напрацювання рішень.

Представники бізнесу також запропонували Офісу президента усунути Гетманцева від розробки і комунікації економічної політики держави, а також усунути його з позиції секретаря Національної ради відновлення.

Саму Раду бізнес пропонує переформатувати і рівноправно залучити представників міжнародних донорів та експертів, влади, бізнесу й громадськості.

Владі радять провести публічну комунікацію основ і принципів економічної політики та визначити відповідальних осіб за подальшу комунікацію щодо питань економічного розвитку.

На зустрічі були присутні засновник CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, президент Спілки українських підприємців та співзасновник ГК "Нова пошта" В'ячеслав Клімов, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський і засновник MacPaw Олександр Косован, а також асоціації: Європейська бізнес-асоціація, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата України.