Маляр: РФ все ще хоче захопити всю Україну

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти все ще планують захопити всю територію України, повідомляє Новое время.

"Ключовими для ворога є південь та схід України. І якщо дивитися на карту, то зрозуміло, що їх цікавить вихід у Крим, там частина території зайнята ворогом на сьогодні, і схід, звісно. Тому основні бої продовжуються там" , - сказала Маляр в ефірі телемарафону.

Вона додала, що Росія завдає ракетних ударів по всій території України та небезпека також зберігається на всій території.