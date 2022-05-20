Маляр: РФ все ще хоче захопити всю Україну
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти все ще планують захопити всю територію України, повідомляє Новое время.
"Ключовими для ворога є південь та схід України. І якщо дивитися на карту, то зрозуміло, що їх цікавить вихід у Крим, там частина території зайнята ворогом на сьогодні, і схід, звісно. Тому основні бої продовжуються там", - сказала Маляр в ефірі телемарафону.
Вона додала, що Росія завдає ракетних ударів по всій території України та небезпека також зберігається на всій території.
"Це каже, що росіяни не залишають своїх планів захопити всю територію. Крім того, вони планомірно знищують нашу економіку, тому що вони по інфраструктурним об'єктам б'ють. І страждають цивільні особи. Це речі зовсім дикі у 21 столітті, але наш ворог – це дике середньовічне варварство", – повідомила Маляр.