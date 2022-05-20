Гайдай повідомив про 38 евакуйованих з гарячих точок Луганщини

З Луганської області 20 травня удалося вивезти 38 цивільних осіб. Це жителі Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька.﻿ Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"Поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей. Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 людей вирішили їхати зі школи, яку росіяни вранці обстріляли у Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста" , — написав Гайдай у Telegram﻿.

Він зазначив, що всього вивезли 38 людей, із них 12 дітей. Керівник Луганської області просить тих, хто залишився в населених пунктах області – залишайтесь в укриттях.