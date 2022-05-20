Україна засіяла 80% запланованих територій

Україна засіяла під час весняної посівної 11,84 млн га земель – це 82,2% запланованих на поточний сезон 14,4 млн га. Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики, повідомляє Корреспондент.

Так, вже засіяно 3,94 млн га соняшнику (80% запланованих 4,93 млн га), кукурудзи – 4,17 млн ​​га (86% від 4,85 млн га), ярого ячменю – 927,5 тис. га (92,6% від 1,02 млн га), ярої пшениці – 188,6 тис. га (99,4% від 189,6 тис. га), вівса – 156,8 тис. га (95,8% від 163, 6 тис. га), гороху – 124,8 тис. га (86% від 145,7 тис. га).

Посівні площі під картоплею становлять 1,07 млн ​​га (90% від 1,19 млн га), соєю – 728,6 тис. га (78,6% від 1,25 млн га), цукровим буряком – 182 тис. га (88% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком – 28,4 тис. га (95,3% від 29,8 тис. га), просом – 32,1 тис. га (51,5% від 62, 3 тис. га), гречкою – 37,4 тис. га (46% від 81,6 тис. га).

"Посівна в Україні продовжується. Загалом майже 98% площ, прогнозованих під яру пшеницю, вже засіяні" , - сказано в повідомленні.

Також у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай-2022 на загальній площі 7,7 млн ​​га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.