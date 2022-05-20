У Пентагоні анонсували нову зустріч груп країн формату "Рамштайн"

Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.﻿ Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону" , - розповів речник.

В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.