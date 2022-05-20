Мер Енергодару: у Василівці дозволили рух колони автомобілів

Після тривалого блокування близько 1000 автомобілів на блокпостах у захопленій Василівці російські окупанти дозволили людям проїхати на територію, підконтрольну українському уряду. Про це заявив Дмитро Орлов, повідомляє Українська правда.

"У районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин. В даний час вже близько 100 з них змогли залишити місце вимушеного очікування і відправитися в пункт призначення" , - написав Орлов в Telegram.

На блокпосту утворилася черга близько тисячі автомобілів, на яких люди з різних населених пунктів Запорізької області намагаються виїхати на територію, підконтрольну українському уряду.

Протягом 20 травня російські окупанти також блокували пункти пропуску в Оріхові та Пологах. Громадянські хотіли виїхати з окупованої території, так і тимчасово в'їхати на окуповану територію.

Раніше, 19 травня, Запорізька обласна військова адміністрація публікувала відеозапис про те, як виглядає черга з автомобілів у Василівці.