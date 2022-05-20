Зеленський: у Маріуполі загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися

Під час оборони Маріуполя загинули багато українських льотчиків, 90% з них не поверталися. Це відбувалося без повітряних коридорів до заводу, під час потужної протиповітряної оборони противника. Про це глава держави розповів в ефірі телемарафону в інтерв'ю у зв'язку із триріччям інавгурації на посаді президента, повідомляє Корреспондент.

"Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість людей загинула, наших льотчиків, на жаль. Цілком героїчні люди, які знали, що складно, що майже неможливо долетіти до Азовсталі і привезти їм ліки, харчову продукцію, воду, забрати тіла, поранених... Усе це відбувалося, дуже багато чого відбувалося, чого ніхто офіційно не міг коментувати, тому що повітряних коридорів до Азовсталі не було через потужну російську розгорнуту ППО. Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% вони не повертаються... летіли туди. Ми втратили багато льотчиків" , - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що на Азовсталі перебували не лише українські нацгвардійці, а й близько 400 прикордонників, десантники, поліцейські, представники СБУ, військові медики та цивільні.