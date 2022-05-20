Апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

У п'ятницю, 20 травня, у Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів на користь обвинуваченого Віктора Медведчука щодо ухвали слідчого судді Личаківського районного суду Львова від 16 квітня 2022 року про утримання під вартою, повідомляє Корреспондент.

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Медведчуку, який підозрюється в державній зраді, йдеться на Facebook-сторінці﻿ суду.

Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією).

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу - без змін.