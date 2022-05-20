Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі через війну в Україні

Сербія ввела санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Йдеться про санкції ЄС, запроваджені 8 квітня. Це секторальні санкції щодо білоруської фінансово-транспортної системи.

Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. При цьому офіційних повідомлень сербської влади з цього питання немає.

Це другий раз, коли Сербія дотримується санкцій ЄС, пов'язаних з війною в Україні, після березневого рішення про поширення обмежувальних заходів на колишнього президента України Віктора Януковича і провідних представників українського керівництва з 2010 по 2014 роки.