Канада виділить Україні додатковий кредит майже на 200 млн доларів

Канада надасть Україні додатковий кредит на 250 мільйонів канадських доларів, що становить близько 195 мільйонів доларів США, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів Канади.

"Сьогодні на зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків G7 в Німеччині високоповажна Христя Фріланд, віце-прем'єр і міністр фінансів, оголосила про виділення Україні додаткового кредиту в розмірі 250 мільйонів доларів через рахунок для України, який адмініструється МВФ" , - йдеться в повідомленні.

В цілому Канада в цьому році надала Україні фінансову допомогу в розмірі до 1,87 мільярда канадських доларів.

"Ці кошти є доповненням до великої суми, виділеної на військову допомогу, гуманітарні інтервенції та заходи, пов'язані з імміграцією" , - зазначив Мінфін Канади.

У відомстві також заявили, що разом зі своїми союзниками з "Великої сімки" (G7) Канада продовжить підтримувати Україну в захисті суверенітету і демократії.