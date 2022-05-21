Великий виробник автомобільних шин відновлює випуск продукції в Росії

Японська компанія Yokohama, яка в кінці березня оголосила про тимчасове припинення роботи свого заводу в Липецькій області через складність з доставкою сировини, має намір відновити виробництво автомобільних шин на заводі в Липецьку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Як розповів генеральний директор російського представництва Такаока Тацуя, компанія знайшла рішення по ряду складних питань. Зокрема, вдалося налагодити поставки каучуку. Партію очікують наприкінці травня, а на початку червня планується запустити виробництво. Керівник підприємства пояснив, що вихід з режиму простою буде поступовим.

Будівництво заводу з виробництва шин Yokohama в Грязинському районі Липецької області почалося в березні 2010 року. Виробничі потужності заводу складають 1,8 млн шин на рік.