США вперше за останні 45 років випереджають Китай за темпами зростання економіки

США вперше з 1976 року може випередити Китай за рівнем економічного зростання. Головною причиною уповільнення зростання економіки Піднебесної називають новий спалах COVID-19, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Китай, друга за величиною економіка світу, зросте всього на 2% цього року. Для порівняння, валовий внутрішній продукт США збільшиться на 2,8%. Після кампанії реформ і відкритості в кінці 1970-х років Китай демонстрував вищі темпи зростання. Зростання у 2% стане найслабшим для Китаю з 1976 року, не дотягнувши навіть до 2020 року, коли пандемія призвела до зниження зростання ВВП до 2,2%.