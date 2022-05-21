Денісова: в Україні з початку війни постраждали 430 дітей
З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 232 дитини та постраждало 430 дітей, повідомляє Новое время.
Про це станом на 8 годину 21 травня заявила омбудсмен Людмила Денісова із посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.
"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", — йдеться у повідомленні.