Денісова: в Україні з початку війни постраждали 430 дітей

З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 232 дитини та постраждало 430 дітей, повідомляє Новое время.

Про це станом на 8 годину 21 травня заявила омбудсмен Людмила Денісова із посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.