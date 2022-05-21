Розвідка Британії: РФ відчуває нестачу безпілотників для ударів по Україні

Британська розвідка констатувала, що Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими силами, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді від британської розвідки, який публікує Міністерство оборони Британії.

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) відіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони постраждали від високих показників виснаження, відзначається у зведенні. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", яку вона допрацювала в Сирії. Згідно з концепцією, розвідувальні БПЛА використовуються для визначення цілей, які мають бути вражені бойовими літаками чи артилерією.

Однак, констатують у британській розвідці, Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей в результаті санкцій.