ОВА: вранці російські війська обстріляли Сумщину

Майже о 8 ранку російські війська з території РФ відкрили вогонь по Сумській області з артилерії, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Приходи — по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає" , — написав він.

Живицький також повідомив, що вечір 20 травня у прикордонній зоні був відносно тихим