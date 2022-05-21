ОВА: вранці російські війська обстріляли Сумщину
Майже о 8 ранку російські війська з території РФ відкрили вогонь по Сумській області з артилерії, повідомляє Новое время.
Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Приходи — по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", — написав він.
Живицький також повідомив, що вечір 20 травня у прикордонній зоні був відносно тихим
"Хіба що лунали поодиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї на території росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного", — зазначив він.