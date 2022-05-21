Вранці у суботу, 21 травня, Росія припинила постачання газу до Фінляндії, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі державної газової компанії країни.

У наступні дні протягом нинішнього літнього сезону оператор постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел - по трубопроводу Balticconnector з Естонії.

Газозаправні станції Gasum у зоні дії газової мережі продовжать роботу у звичайному режимі.

Росія припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за нього у рублях.

Гендиректор Gasum Міка Вільянен назвав припинення доставок за контрактом прикрим, але додав, що компанія була готова до такого сценарію. За умови відсутності збоїв у газотранспортній мережі компанія зможе забезпечити всіх споживачів газом протягом найближчих місяців.