Дуда: Зеленський знав про намір Росії напасти на Україну
Президент України Володимир Зеленський знав про намір Росії вчинити збройний напад на Україну. При цьому він був упевнений, що українська армія набагато сильніша за ту, що була у 2014 році, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив польський президент.
За його словами, Зеленський на прощання сказав, що вони бачаться, можливо, Востаннє.
"Я чув:" росіяни думають, що ми не будемо воювати, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали 8 років, які знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році". Нарешті, Зеленський сказав:" Анджей, можливо, ми бачимося в останній раз", - розповів Дуда.