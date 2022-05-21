ВООЗ допускає літнє зростання захворюваності на віспу мавп в Європі

Влітку можливе зростання захворюваності на віспу мавп в країнах Європи. Оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі та вечірки, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Повідомляється, що віспа мавп зазвичай не поширюється легко, оскільки потрібен тісний контакт із зараженим. Вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс і рот, а також через біологічні рідини. Основний спосіб поширення - тісний фізичний контакт, в тому числі статевий.

"Оскільки ми вступаємо в літній сезон в Європейському регіоні з масовими зборами, фестивалями і вечірками, я стурбований тим, що передача може прискоритися, оскільки виявлені в даний час випадки захворювання відносяться до тих, хто активний в статевому житті, а симптоми багатьом незнайомі" , - зазначив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він підкреслив, що гігієна рук і органів дихання, а також засоби індивідуального захисту та ізоляція заражених мають вирішальне значення для зниження передачі інфекції.

На сьогодні випадки захворювання зафіксовані в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.