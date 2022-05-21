У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1278 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
- артилерійських систем – 596 (+0) од.,
- РСЗВ - 201 (+1) од.,
- засоби ППО - 93 од.,
- літаків – 204 од.,
- вертольотів – 169 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилаті ракети - 104(+1),
- кораблі/катери - 13 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,
- спеціальна техніка – 43.