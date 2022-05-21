У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1278 (+15) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
  • артилерійських систем – 596 (+0) од.,
  • РСЗВ - 201 (+1) од.,
  • засоби ППО - 93 од.,
  • літаків – 204 од.,
  • вертольотів – 169 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
  • крилаті ракети - 104(+1),
  • кораблі/катери - 13 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,
  • спеціальна техніка – 43.

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