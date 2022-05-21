Зеленський: сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч воїнів

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю українським журналістам.

"На сьогодні це 700 тисяч - ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, що воюють. 700 тисяч. Це в момент війни".

Зеленський додав, що вся ця кількість людей і техніки розкидана по всій території країни.

За словами президента, для такої країни, як Україна, потрібна армія не 250 тисяч або 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч – уточнив Зеленський), а значно більше. Тому на початку 2022 року він підписав указ про збільшення збройних сил на 100 тисяч наступного року.

Водночас, президент вважає, що навіть ці плюс 100 тисяч не змогли б зупинити повномасштабний напад Росії.

"З погляду тих сил, які застосувала РФ, використовуючи абсолютно все, використовуючи навіть резерви, використовуючи таку "тиху мобілізацію" ("тиху", тому що мобілізація – це коли війна, а війну вони не могли нам оголосити, вони це назвали "спецоперація"). Вони перекидали війська, збільшення було і в Криму, і в Білорусі – на різних напрямках. Це справді великий обсяг. Я думаю, що на сьогоднішній день з таким обсягом жодна країна Європи не впоралася б".

При цьому президент нагадав, що в країнах НАТО є відповідна зброя, є "Петріот", є серйозні ППО, здатні захистити небо від перших ударів, через які Україна і втратила в перші дні.

Зеленський вважає, що Україна непогано підготувалася до війни – Росія не знала багато про що, і ця підготовка призвела до того, що Україну не захопили у перші дні, як це прогнозували розвідки та військові аналітики.

Президент нагадав, що Україна тривалий час жила у стані війни, і це була не лише війна на Донбасі, це були кібератаки, були економічні та фінансові кроки, блокування, зменшення обсягу енергоносіїв, дефіцит бензину тощо. Тому про те, що Росія повномасштабно наступатиме, "відомо було ще з жовтня, а може і з вересня".

Але, незважаючи на це розуміння та дані різних розвідок, насправді ніхто не знав, якою буде війна, бо "диявол криється в деталях": чи воюєш ти з тими силами та засобами, які на території Білорусі, чи з тими, які переходять через територію Білорусі та йдуть на Україну; чи підуть із Білорусі танками, чи конкретно з Білорусі летять ракети; чи воюєш ти з однією країною, чи вже з двома.