В НБУ пояснили, навіщо зняли курсові обмеження на готівкову валюту

Національний банк наголосив, що зняття обмежень готівкового курсу купівлі-продажу іноземних валют банками необхідний, аби обмежити спекуляції та зберегти міжнародні резерви, повідомляє Економічна правда.

У регуляторі наголосили, що курс до долара залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити такі операції з перевищення офіційного курсу до +1%.

Саме у безготівковому сегменті відбуваються більшість валютних операцій.

"Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти зі міжнародних резервів" , – пояснили в Нацбанку.

Другим сегментом валютного ринку є готівковий, на якому банки можуть продавати готівкову валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. Але попри обмеження НБУ зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту.

"Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни" , – пояснює регулятор.

Тому Національний банк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.

З суботи НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти, а також зняв обмеження на курс, за яким банки списують з карток кошти в гривні для безготівкових розрахунків чи зняття коштів з карток за кордоном.

Регулятор мотивує таке рішенням тим, що це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань курсу на ньому. Крім того, курси валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курси купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні, таким чином зблизяться.