ОК "Південь": на Миколаївщині ЗСУ знищили крилату ракету

У п’ятницю ввечері, 20 травня, українські сили ППО знищили російську крилату ракету типу Х, повідомляє Новое время.

Про це заявили в оперативному командуванні Південь.

За даними військових, ракета була випущена російським стратегічним бомбардувальником з метою нанести ракетне ураження по об'єктах інфраструктури Миколаївщини.