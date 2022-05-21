ОК "Південь": на Миколаївщині ЗСУ знищили крилату ракету
У п’ятницю ввечері, 20 травня, українські сили ППО знищили російську крилату ракету типу Х, повідомляє Новое время.
Про це заявили в оперативному командуванні Південь.
За даними військових, ракета була випущена російським стратегічним бомбардувальником з метою нанести ракетне ураження по об'єктах інфраструктури Миколаївщини.
"Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь норм та алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги", — зазначили в ОК "Південь".