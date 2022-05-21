ОК "Південь": на Миколаївщині ЗСУ знищили крилату ракету

ОК "Південь": на Миколаївщині ЗСУ знищили крилату ракету
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

У п’ятницю ввечері, 20 травня, українські сили ППО знищили російську крилату ракету типу Х, повідомляє Новое время.

Про це заявили в оперативному командуванні Південь.

За даними військових, ракета була випущена російським стратегічним бомбардувальником з метою нанести ракетне ураження по об'єктах інфраструктури Миколаївщини.

"Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь норм та алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги", — зазначили в ОК "Південь".

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