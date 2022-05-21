Зеленський: ми розуміли, що йде підготовка до повномасштабної війни

Україна розуміла, що Росія готується до повномасштабної війни, але до кінця ніхто не знав, що відбуватиметься, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації, яке транслювали в ефірі інформаційного марафону.

"Ми розуміли, що відбувається підготовка та чи інша. Масштаб чи обсяг, чи нахабство того, результат чого ми побачили з вами, ніхто не розумів до кінця. Одна річ, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, напевно, підуть танки, а інша річ, що Росія піде крізь Білорусь на тебе. А інша річ, коли саме з Білорусі летять ракети. Така різниця, здається, невелика. Попереджали, що були меседжі, що з того боку може розпочатись технікою наступ. Але різниця велика... Тому до того, що відбувається, ніхто не знав", - сказав Зеленський.

За його словами, всі готувалися до різних заходів, Україна мала свою підготовку, різні держави мали свою підготовку і попередження. Але він наголосив, що більше деталей, якими володіла Україна, ніхто не знав.