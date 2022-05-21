Кубраков: рух трасою з Києва до Ковеля повністю відновлено

Повністю відновлено сполучення Варшавською трасою М-07 за маршрутом Київ – Ковель після відновлення основного мосту, раніше пошкодженого авіаударом російських окупантів, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр Олександр Кубраков.

Через пошкодження російськими загарбниками основного мосту через річку Ірша, неподалік села Українка, рух для автотранспорту було тимчасово закрито. Тепер там встановлено тимчасову переправу.

"Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели земляні роботи, влаштували щебеневу основу забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки" , – розповів Кубраков.

Він додав, що пошкоджений міст буде обстежено фахівцями, після чого будуть прийматись рішення щодо подальшого його відновлення.﻿

Внаслідок ведення бойових дій на трасі М-07 у Київській області було зруйновано три штучні споруди, у Житомирській – одна. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.