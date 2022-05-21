ЗМІ: Польща передала Україні запчастини та озброєння для винищувачів

Польща надала Україні величезний запас запчастин до винищувачів МіГ-29 та озброєння для них, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили інформатори польського видання Onet.

Із самого початку війни українська влада просила Захід про підтримку бойовими літаками. Спочатку йшлося про можливість передачі радянських винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польської, словацької та болгарської армій. Однак ці плани так і не було реалізовано.

Проте, за інформацією видання, Польща передала Україні практично всі запасні частини та озброєння для літаків МіГ-29. Завдяки цьому Україна отримала можливість відновити боєздатність винищувачів.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до НАТО з проханням навчати українських пілотів літати на західних винищувачах. За словами Резнікова, настав час навчити українців керувати американським літаком A-10 Thunderbolt, а також винищувачами F-15 і F-16.

Рєзніков додав, що "переговори щодо цього вже ведуться".

У середині квітня Пентагон підтвердив, що українські військові збільшили розмір бойового авіапарку після одержання запасних частин від союзників та ремонту пошкоджених літаків.