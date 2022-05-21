ОВА: росіяни кинули всі сили на штурм Луганської області

Луганська область зараз виконує величезну місію – вона стримує просто нереально велику навалу російської армії. Є надія, що контрнаступ розпочнеться саме з Луганської області, повідомляє Укрінформ.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Я дуже сподіваюся, що зараз Луганська область виконує величезну місію – вона стримує просто нереально велику навалу російської армії для того, щоб саме зараз наші війська отримали ту саму довгоочікувану зброю, яку ми чекаємо, а саме – далекобійну артилерію, яка зможе знищувати і важку техніку, та резерви ворога», - заявив голова області.

Він додав, що з огляду на ті технічні характеристики, які є в іноземних самохідних установках чи гаубицях, українські військові зможуть просто розстрілювати техніку ворога на тій відстані, куди не діставатиме артилерія Росії.

«Так, нам дуже зараз важко. Але хотілося б, щоби все це було недаремно. Щоб наші війська переозброїлися якраз, перегрупувалися і далі вже хотілося б побачити саме з Луганської області контрнаступ», - наголосив Гайдай.

Він констатував, що зараз у Луганській області у багатьох напрямках постійно йдуть ворожі атаки, всі міста області постійно обстрілюються загарбниками.

«Всі свої сили вони (загарбники – ред.) кинули на штурм Сєвєродонецька та на прорив – перерізання траси Лисичанськ–Бахмут. Для того, щоб ми не змогли вивозити людей в евакуацію та підвозити їм гуманітарні вантажі, неможливо було б якусь провізію чи БК (боєкомплекти) підвозити для наших військ», - наголосив керівник обласної військової адміністрації.

Як повідомлялося, Луганська область постійно зазнає обстрілів російської армії, в області зруйновано багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено лікарні. За інформацією керівника Луганської ОВА, донедавна в регіоні залишалося понад 40 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватись.