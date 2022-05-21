СБУ: ракета по станції Краматорська була запущена з окупованого Донецька

Експертиза, проведена Службою безпеки України, показала, що ракетну стрілянину залізничного вокзалу в Краматорську було зроблена з тимчасово окупованої території Донецька 8 квітня, повідомляє Укрінформ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

"Служба безпеки отримала незаперечні докази участі російських загарбників в обстрілі залізничної станції в Краматорі 8 квітня, внаслідок чого 61 особа загинула та 121 отримали поранення. Завдяки низці досліджень траєкторії ракетного польоту та аналізу інших аспектів можна було встановити, що удар був зроблений з території Донецька, який знаходиться під тимчасовою окупацією Російської Федерації з 2014 року ," - повідомлення читається.

Експерти підтвердили, що для оболонки використовувалася одноступінчаста ракета із твердим паливом 9M79-1. Вона відома широкому загалу як «Точка У».

Згідно з СБУ, кілька комплексів із «Точкою У» було розміщено на окупованих територіях східної України та використовувалися загарбниками протягом восьми років.

Як повідомлялося, 8 квітня по залізничній станції Краматорська, з якої щодня проводилася евакуація населення, вдарили дві російські ракети. Після обстрілу російська пропаганда вдавалася до спроб звинуватити збройні сили України.