Україна встановила два альтернативні маршрути для доставки експорту – Кулеба

Україна разом з партнерами налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольства і порятунку Африки та інших регіонів від голоду, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна встановила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду" , — написав Кулеба у Twitter.

Він також зазначив, що Росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт.

Через заблоковані Росією українські порти в Чорному морі дефіцит українського зерна на світовому ринку призведе до глобальної продовольчої паніки. Світове зростання цін на продовольство може становити 20−30%.