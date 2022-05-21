Зеленський змінив очільника Київської ОВА – указ
Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської облдержадміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - вказано в документі.
Зазначимо, про те, що Олексій Кулеба знову стане головою Київської області стало відомо вчора, коли уряд погодив ротацію в облдержадміністрації.
Нагадаємо, 15 березня замість Олексія Кулеби президент призначив головою Київської ОВА екскомандувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Олександра Павлюка, пояснивши це необхідністю посилення оборони столиці.
Глава держави також зазначав, що звільнений з цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.