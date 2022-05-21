Зеленський: Росія не буде серед гарантів безпеки України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не увійде до гарантів безпеки України, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному у суботу у форматі телемарафону.

"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проект. Ми його розробили", – сказав президент.

Він дав зрозуміти, що Росія за цим договором стане гарантом української безпеки.

"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила", – наголосив Зеленський.

За словами президента, двостороння розмова з Росією та президентом РФ має відбуватися окремо від договору про гарантії безпеки.

Він зазначив, що переговори з Росією можливі, оскільки було виконано умову збереження життя захисників Маріуполя.

"Сьогодні ми бачимо, вони дали можливість, знайшли форму, щоб ці люди були живі, і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також багато залежить", - додав президент.

Зеленський наголосив – важливо, щоб договір про гарантії безпеки був не папірцем, а реальністю і щоб він став основою безпеки держави.

Зеленський також заявив, що завершення війни з Росією буде "дипломатичним".

Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року, а решта питань хоче вирішити за столом переговорів.