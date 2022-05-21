ОК "Північ": росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівщини

Російські війська сьогодні ще раз обстріляли із мінометів прикордонні території Чернігівської області, повідомляє Укрінформ.

Про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Фейсбуці.

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Близько 12:10 - 12:20 спостерігачі зафіксували дев'ять "приходів" із, ймовірно, міномета 120 мм калібру у напрямку Гремяча", - йдеться у повідомленні.

Приблизно в той же час було зафіксовано шість обстрілів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм або ствольної артилерії у напрямку Миколаївки.

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Як повідомлялося, російські війська не перестають обстрілювати зі своєї території прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На думку позаштатного радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смирнова, подібні обстріли влаштовуються через те, що на стратегічному рівні українські захисники починають йти у контрнаступ на певних напрямках, а росіяни намагаються відвернути їхню увагу ще на один напрямок.