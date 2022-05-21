Байден затвердив допомогу Україні на 40 млрд доларів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні 40 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H.R. 7691, "Закон про додаткові асигнування на Україну, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні і для надання допомоги Україні" , - йдеться в повідомленні.

Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні.

Зазначимо, виділити додаткові кошти запропонував президент США Джо Байден. У його пропозиції йшлося про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Однак Палата представників США в ході розгляду цієї пропозиції вирішила збільшити розмір додаткового пакета до 40 млрд доларів.