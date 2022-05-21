У Росії обіцяють найближчим часом вирішити завдання щодо обміну полоненими

Російська сторона має намір найближчим часом вирішити завдання щодо обміну полоненими з Україною. А також щодо видачі тіл загиблих військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання ТАСС.

"Обмін полонених іде і за цей час вже обміняли чимало полонених і тіл загиблих з обох боків. Процес триває і буде продовжено, і думаю, що ці найважливіші гуманітарні завдання буде вирішено найближчим часом", - зазначив депутат та російський переговорник Леонід Слуцький на зустрічі . із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, раніше у Державній думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь" та здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здавання в полон із подальшим обміном було єдиним способом зберегти життя бійців.

У Міністерстві оборони України назвали заяву щодо заборони такого обміну внутрішньою пропагандою для російської аудиторії.