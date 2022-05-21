Поліція: на Харківщині знайшли могили шести російських військових

У Золочівському районі Харківської області знайшли могили військовослужбовців РФ, у тому числі підполковника, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в Facebook.

"До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без будь-яких знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили — для встановлення особи та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих" , — йдеться в повідомленні.

За словами Болвінова, усього було знайдено шість трупів у формі ЗС РФ, один з них — підполковник Герасимов В.С.