Поліція: на Харківщині знайшли могили шести російських військових
У Золочівському районі Харківської області знайшли могили військовослужбовців РФ, у тому числі підполковника, повідомляє Новое время.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в Facebook.
"До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без будь-яких знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили — для встановлення особи та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих", — йдеться в повідомленні.
За словами Болвінова, усього було знайдено шість трупів у формі ЗС РФ, один з них — підполковник Герасимов В.С.
"Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що це захоронили місцеві, тому що це „по православному“", — зазначив він